Dreis-Brück : Heimatverein spielt Theaterstück

Dreis-Brück (red) Der Heimatverein Dreis-Brück e.V. feiert 2020 sein 25-jähriges Jubiläum. Das Theaterstück, das der Verein im Jubiläumsjahr spielt, heißt „Die Gedächtnislücke“.

Der Kartenvorverkauf findet am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr im Haus Vulkania statt. Damit jeder in Ruhe seine Karten ordern kann, werden im Vorraum Nummern vergeben. Um die Wartezeit etwas angenehmer zu gestalten, stellt der Verein Stühle und Kaffee bereit. Die Vorstellungen finden am 3., 4., 5., 10., und 11. Januar 2020, gegen 19 Uhr statt. Ab etwa 16 Uhr sind am ersten Adventssonntag die restlichen Eintrittskarten online unter www.hv-dreisbrueck.de und unter Telefon 0151/21392255 verfügbar.