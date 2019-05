Dorferneuerung : Heimische Baukultur erhalten, pflegen und weiterentwickeln

Daun Aus einem Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz können private Dorferneuerungsprojekte mit bis zu 30 000 Euro bezuschusst werden.

(red) In vielen Orten, auch im Kreis Vulkaneifel, sind sie zu sehen: Altbauten, die mit viel Liebe saniert wurden. Ziel der Kreisverwaltung ist es, heimische Baukultur zu erhalten, zu pflegen und weiterzuentwickeln, traditionelle Strukturen in die Planungen mit einzubeziehen, um so das individuelle Ambiente zu bewahren und mit zu gestalten. Hier setzt die private Dorferneuerung an.