Landratswahl : Landrat will bis 2029 durchstarten

Daun Heinz-Peter Thiel (parteilos) stellt sich zur Wiederwahl. Ihm ist wichtig, den Landkreis und die Gesundheitsversorgung zu erhalten, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern und die Digitalisierung voranzutreiben.

Und so kommen wir bei unserem Weg durch den herbstlich bunten Wald rund ums Gemündener Maar auch rasch auf die Plakate zu sprechen, auf denen er sich als Kämpfer für den Erhalt des Landkreises Vulkaneifel und Daun als Kreisstadt gibt. Auf die Frage, ob die Kampagne eine Wahlempfehlung in zweierlei Hinsicht sei, und zwar für ihn als Landrat und gegen die SPD bei der Landtagswahl im Frühjahr 2021, sagt er: „Ganz richtig. Man darf nicht vergessen: Das SPD-geführte Landesregierung hat das Gesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform auf den Weg gebracht, dessen zweite Stufe, die Reform der Landkreise, im Sommer 2021 umgesetzt werden soll. Man kann davon ausgehen: Der Vulkaneifelkreis als kleinster Kreis im Land wird als einer der ersten aufgefordert, sich einen größeren Partner zu suchen.“ Dagegen wolle und werde er sich mit all seiner Kraft stellen. „Ich habe bereits bewiesen, dass ich das kann – beim gesetzlich schon fast festgezurrten Weggang der Obere Kyll-Gemeinden nach Prüm, den der SPD-Innenminister bereits befürwortet hatte.“ Dies sei auf Basis seiner Initiative letztlich verhindert und damit eine Schwächung des Kreises Vulkaneifel abgewendet worden.

Das Verhältnis zur SPD auf Kreisebene, die ihn bei seiner ersten Kandidatur mit aufs Schild gehoben hat, sich inzwischen aber in der Opposition wiederfindet und nicht mehr zur Thielschen Fangemeinde zu zählen ist, betrachte er sportlich. Er könne es durchaus nachvollziehen, wenn jemand wegen Parteizwängen, weil er einen Posten bekleide oder seine Parteikarriere nicht gefährden wolle, so oder so entscheide. „Das Wohl des Kreises und seiner Menschen steht dann aber nicht mehr im Vordergrund“, sagt Thiel, grüßt zwei Wanderer und kommt mit einem Angler ins Gespräch. Ob die Fische beißen würden, was er hier so alles fange, wie groß der Verein sei. In diesen Momenten zeigt sich, dass er eigentlich mit jedem kann – und es ihm so auch gelungen ist, den zu seinem Amtsantritt vor acht Jahren total zerstrittenen Kreistag wieder zu befrieden. Neben der Bewältigung der bereits seit neun Monaten andauernden Corona-Pandemie war das die bislang größte Herausforderung und Leistung während seiner Amtszeit.