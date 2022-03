Konzert : Musiker Heinz Rudolf Kunze persönlich wie noch nie

Daun Heinz Rudolf Kunze hat am Samstag in Daun gespielt. Der Liedermacher begeisterte rund 250 Zuhörer im Forum mit Musik und gesellschaftskritischen Kommentaren.

250 Zuhörer im Dauner Forum erlebten am Samstagabend einen sehr persönlichen Heinz Rudolf Kunze. Und das nicht nur, weil sich sein Bühnenprogramm an diese Formulierung anlehnt, sondern auch, weil er dabei die aktuelle Weltpolitik nicht außer Acht lässt.

„Ich kann mich nicht mehr mit mir identifizieren. Ich bin gespalten in Fraktionen und Parteien. Wir alle gemeinsam rufen: ‚Wenn es zum Krieg kommt, dann kennen wir keinen Heinz mehr, dann kennen wir nur noch einen Deutschen.‘ Ich bin mir unheimlich. Wenn ich Recht habe, bin ich im Unrecht, wenn ich mich irre, bin ich richtig, aber ich stehe im Abseits. Ich möchte mich von mir distanzieren, aber wie soll das gehen?“, so lautet der nachdenkliche Einstieg in einen musikalischen Abend mit einem der wichtigsten politischen Songschreiber und Rock­poeten des Landes.