Migration : Helfer aus Gerolstein unterstützen Hilfsorganisationen in Calais

Calais/Gerolstein Sara und Anna Bahadori aus Gerolstein sind Ende 2019 mit Freunden für vier Tage nach Calais gereist. Sie haben 280 selbst genähte Ponchos an Hilfsorganisationen übergeben, die sich für Flüchtlinge einsetzen, die in der nordfranzösischen Hafenstadt gestrandet sind.

Es ist kalt in Calais in diesen Tagen – zum Jahreswechsel liegen die Temperaturen laut dem Wetterportal www.timeanddate.de nachts um den Gefrierpunkt. Die Höchsttemperaturen am Tag: deutlich unter 10° Celsius. „Dazu war es zwischen Weihnachten und Silvester feucht, so dass die Kleidung schnell klamm wird und die Kälte unter die Kleidung kriecht“, erzählt Anna Bahadori. Sie war mit dem Projekt „Hand aufs Herz“ gemeinsam mit sechs Mitstreitern Ende des Jahres 2019 für vier Tage in der französischen Hafenstadt. Das Team aus Gerolstein hat unter anderem 280 Ponchos an die Hilfsorganisation „l’Auberge des Migrants“ übergeben. Diese waren in der Adventszeit aus Ikea-Stoff im Pfarrheim St. Anna in der Brunnenstadt gemeinsam mit weiteren Helfern genäht worden (der TV berichtete am 10. Dezember).