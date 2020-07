Soziales : Helferin braucht nun selbst Unterstützung

Annegret Uhlig und ihr Hund Timmy brauchen finanzielle Unterstützung, damit das Lädchen in Gerolstein überleben kann. Foto: TV/Tamara Vasileva

Gerolstein Die Corona-Krise hat auch Annegret Uhlig hart getroffen. Ihr Secondhand-Laden in der Gerolsteiner Innenstadt, mit dessen Erlös sie viele soziale Projekte unterstützt hat, steht vor dem Aus. Nun braucht sie finanzielle Hilfe.

Gebrauchte Kleidung, Spielzeug, Haushaltsgegenstände oder Geschirr: Der Laden ist eine wahre Fundgrube mit einer riesigen Auswahl. Es ist das Reich von Annegret Uhlig. Sie hat den Laden vor sechs Jahren aufgebaut und betreibt ihn bis heute allein. Doch jetzt ist das Geschäft, mit dessen Einnahmen sie anderen geholfen hat, in Gefahr. Durch die Corona-Krise musste sie mehrere Wochen schließen, und auch jetzt kommt viel weniger Kundschaft. Aber die Kosten laufen natürlich weiter.

Wie Annegret Uhlig sagt, bekommt sie eine Rente, mit der sie auskommt, und kann so den Erlös, den sie in ihrem Geschäft erwirtschaftet, für laufende Kosten, aber vor allem für den guten Zweck spenden. Bis vor einem Jahr hat sie noch gearbeitet und das Geschäft, das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, nebenbei betrieben.