Tradition : Helle Fenster und süße Brezel sollen in der Vulkaneifel die Traditionen aufrechthalten

ARCHIV - 11.11.2014, Baden-Württemberg, Friedrichshafen: ARCHIV - 11.11.2014, Baden-Württemberg, Friedrichshafen: Kinder halten ihren leuchtenden Laternen in die Höhe. Rund um den Sankt Martinstag finden viele Laternen-Umzüge statt. Foto: Felix Kästle/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Foto: dpa/Felix Kästle

Vulkaneifel Die Corona-Pandemie zeigt sich auch bei den Martinszügen als Spaßverderber. Die traditionellen Lichterzüge fallen überall aus. Dennoch gibt es in vielen Gemeinden Aktionen.

(noj) Das Corona-Jahr stellt auch die Brauchtumspfleger vor Herausforderungen – Martinszüge sind wegen des Lockdowns. Die Tradition mit allem was dazu gehört, vom Martinsbrezel bis zur bunten Laterne soll trotz Corona, nur weil man nicht gemeinsam durch die Straßen ziehen darf, ja nicht gänzlich ausfallen.

So plant die Feuerwehr Lissingen am St. Martinsabend, 11. November, ab 18 Uhr an alle Kinder im Dorf, die mit der Laterne an Fenster oder Haustüre warten, den traditionsreichen Weckmann zu verteilen.

In Dockweiler möchte man die Tradition auch in diesem Jahr - wenn auch in anderer Form - beibehalten und hat eine alternative Idee entwickelt. Alle Kinder werden gebeten am Samstag, 7. November, die Häuser mit Lichtern und Laternen zu schmücken, um somit festlich den Tag des Sankt Martins zu feiern. Die Weckmänner werden im Laufe des Tages an die Kinder bis einschließlich zehn Jahre und traditionell an die Senioren verteilt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am gleichen Tag spielt die MSG Dreis-Brück um 18 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten noch ein paar Martinslieder für die Kinder und das Dorf.

In Üdersdorf und den Ortsteilen Tettscheid und Trittscheid werden die Kinder ebenfalls gebeten, Laternen und Kerzen in die Fenster zu stellen. Gemeindeverantwortliche und Vertreter der Freiwilligen Feuerwehren werden gegen 19 Uhr durch die Ortslagen fahren und an die Kinder eingepackte St. Martin-Brezeln verteilen.

Das gleiche gilt für Birresborn. Auch dort soll das Martinsfest mit leuchtenden Laternenfenstern gestaltet werden. Anstelle des Martinsumzugs bekommen alle Kinder, die mit ihren Laternen vor der Haustür leuchten, am Freitag, 13. November, ab 18 Uhr von der Feuerwehr einen Weckmann gebracht.

In Dreis-Brück sollen am Wochenende 7./8. November die Fenster festlich mit Lichterketten, Kerzen und vor allem selbstgebastelten Laternen geschmückt werden. Mit dieser Aktion soll ganz im Sinne von Sankt Martin, Hoffnung in dieser schwierigen Zeit gespendet werden. Die MSG Dreis-Brück wird am am Sonntag, 8. November, in Dreis, jeweils um 18, Sankt Martins Lieder spielen.

Die Stadt Gerolstein veranstaltet zum diesjährigen Sankt Martin