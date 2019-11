Hillesheim : Herbstmarkt in Hillesheim

Hillesheim Die Hillesheimer Geschäfte öffnen am Sonntag, 3. November, ab 12 Uhr ihre Türen. Von Kleidung über Haushaltswaren, von Küchen bis Spielwaren über Schmuck, Bücher, Reiseangebote, Feinkost, Blumen, Kunst oder Deko- und Geschenkartikel – in der Hillesheimer Geschäftsvielfalt findet sich für jeden etwas.

Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag gibt es einen Krammarkt. Daneben findet der große Trödelmarkt um und in der Markthalle statt. In der Aula der Grundschule Hillesheim gibt es einen großen Bücherbasar.

Die Werbegemeinschaft Hillesheim führt auch dieses Mal die Bonusstempel-Aktion durch. In vier beliebigen, verschiedenen teilnehmenden Betrieben werden – nur am Sonntag – auf den Sonntags-Pass-Karten Stempel, unabhängig von einem Einkauf, gesammelt. Die gefüllten Karten können in den Betrieben abgegeben werden und nehmen so an einer Verlosung während des Hillesheimer Hallenweihnachtsmarkts teil.