Die Badesaison ist vorbei, die ersten Blätter fallen, die Wassertemperatur sinkt merklich, das freudige Gekreische der Badenden ist verstummt, es kehrt Ruhe ein am Gemündener Maar. Ein guter Ort, um – wenn auch etwas dicker eingepackt – auszuspannen. Aber nicht allzu lange: Am 5. Januar lockt das Neujahrsschwimmen wieder Unerschrockene – in das dann nur noch rund fünf Grad warme Wasser. Dann geht das Gekreische wieder los.