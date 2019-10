Wanderung : Wanderung in der Hochheimer Hardt

Wanderung in der Hochheimer Hardt

Hillesheim (red) Der Eifelverein Hillesheim veranstaltet am Sonntag, 27. Oktober, um 13 Uhr zur Herbstwanderung in der Hochheimer Hardt, im Waldgebiet um das Ahbachtal zwischen Oberehe und Niederehe. Die sechs Kilometer lange Tour führt durch alte Eichen und Buchen mit Jungwuchs hin zu alten und mächtigen Weißtannen.

Die Anfahrt erfolgt in Fahrgemeinschaften. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Rathaus in Hillesheim.