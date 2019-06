Natur : Die Ruhe vor der Mega-Party

Üdersdorf/Nürburgring (mh) Noch ist alles ruhig und idyllisch, noch hört man außer dem Zwitschern einiger Vögel nichts an diesem frühen Freitagmorgen auf dem Aarleyturm oberhalb von Üdersdorf – den Blick über das noch im Nebel liegende Liesertal hinauf zum Hochkelberg und der Hohen Acht gerichtet.

Doch bereits am Freitagabend war das anders und wird auch das gesamte Wochenende so bleiben, wenn die Musik bei entsprechendem Wind vom Nürburgring in die Vulkaneifel herüberschallt. Dort feiern bei Rock am Ring 75 Bands und gut 80 000 Besucher wieder eine Mega-Party – bei hoffentlich genauso tollem Wetter wie an diesem herrlichen Morgen. Foto: Mario Hübner