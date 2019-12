Kirche : Hevidars Herz schlägt für die St.-Andreas-Kirche in Gillenfeld

Gillenfeld/Strotzbüsch Seit Hevidar Shkiho und ihre beiden Kinder sich nach der Flucht aus Syrien im Jahr 2016 in Strotzbüsch niederließen, hat sie Deutsch gelernt und den Führerschein gemacht. Und im vorigen Jahr eine besondere Arbeitsstelle gefunden: Die syrisch-orthodoxe Christin ist Küsterin einer katholischen Kirche in der Vulkaneifel.

Auf der Ablage des Sakristeischranks hat Hevidar Shkiho zur Vorbereitung des Sonntagsgottesdiensts das Messgewand bereitgelegt. Über die Farbordnung hat sich die Kurdin im Liturgischen Kalender informiert; Lila ist für diesen Adventssonntag vorgesehen. Zu Hevidar Shkihos Aufgaben gehören außerdem das Öffnen und Schließen, das Glockenläuten, die Sorge für das Kirchengerät und die Kirchenwäsche, die Sauberkeit der Kirche und die Ordnung im Gottesdienst, im Bedarfsfall die Kommunionspendung. Inzwischen kennt sich die 35-Jährige in der Pfarrkirche wie in ihrer eigenen Wohnung aus.

Dabei hatte die gelernte Friseurin den Gemeindereferenten Stefan Becker zunächst ziemlich ratlos angeschaut, als er ihr im vorigen Sommer verkündete: „Ich habe eine Arbeitsstelle für dich. Du kannst den Küsterdienst in der Gillenfelder Kirche übernehmen.“ Wenn Hevidar zu diesem Zeitpunkt auch bereits das Sprachkursniveau B2 erreicht hatte – das Wort Küsterin war ihr noch nicht begegnet. Doch als Becker ihr den Dienst genauer erklärt habe, sei sie sofort einverstanden gewesen, erinnert sie sich noch gut. Immer schon habe sie als syrisch-orthodoxe Christin aus dem Besuch von Kirchen und Gottesdiensten Ruhe und Zuversicht geschöpft. Nun sollte also eine katholische Kirche ihr Arbeitsplatz sein.

Beim Einarbeiten standen ihr Ehrenamtliche aus der Pfarrgemeinde zur Seite, und sie absolvierte einen Vorbereitungskurs in St. Thomas. Auch beim Blumenschmuck wird sie unterstützt. Will sich aber auch in dieser Aufgabe demnächst in einem Kurs fortbilden. Sie freut sich, den Seelsorgern und den Pfarrangehörigen als Küsterin bei Gottesdiensten – ob werktags, sonntags oder bei besonderen Anlässen wie Tauffeier, Hochzeit und Beerdigung – zur Seite zu stehen. Und natürlich freut sie sich über das Lob von Stephan Becker. Freundlich, zuverlässig, motiviert und lernwillig sei sie, sagt er.

2016 war Hevidar mit ihren beiden Kindern Rossim und Robenz, heute 14 und 10 Jahre alt, per Flugzeug aus ihrer syrischen Heimatstadt Damaskus in die Türkei geflüchtet und von dort über die Balkanroute nach Deutschland gekommen, nach Trier zunächst, dann nach Strotzbüsch. Aus politischen Gründen durfte ihr Ehemann Yakoub die Familie damals nicht begleiten; der Autolackierer blieb im Libanon und sollte erst 2018 Ehefrau und Kinder wiedersehen.

Dass Hevidar inzwischen gut Deutsch sprechen konnte und den Führerschein gemacht hatte, dass Tochter und Sohn sich im Dorf und in der Gillenfelder Pulvermaarschule gut integriert hatten, haben sie auch Adolf Monshausen aus Daun-Pützborn zu verdanken. „Wir lernten ihn über den Fahrdienst kennen, dann betreute und begleitete er uns in allen behördlichen und weiteren Angelegenheiten, und heute verbindet uns mit ihm und seiner Familie eine enge Freundschaft“, erklärt Hevidar Shkiho.

Sie macht einen glücklichen Eindruck. Hat aber doch zwei Wünsche auf dem Herzen. Denn während sie und ihre vier Geschwister mit ihren Familien in Deutschland leben, sind die Eltern noch in Syrien. „Es ist unser größter Wunsch, dass unsere Eltern uns besuchen können. Allerdings ist dazu eine offizielle Einladung von deutscher Seite nötig“, erklärt Hevidar. Der zweite Wunsch ist eine Wohnung in Gillenfeld – „am liebsten mit Garten, damit ich die Blumen für den Kirchenschmuck selbst ziehen kann“, sagt Hevidar. Und betont: „Wir fühlen uns in Strotzbüsch wohl und zuhause. Aber wenn mein Mann eine Arbeit bekommt, braucht er ja das Auto. Dann ist es einfacher, wenn wir in Gillenfeld wohnen.“