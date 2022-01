Ausblick : In Hillesheim geht‘s voran – das sind die wichtigsten Projekte des Jahres

Hillesheim Hochwasser und Pandemie haben zu einigen Verzögerungen geführt. 2022 will die Stadt aber viele ihrer Vorhaben umsetzen.

Die Krimihauptstadt in der Vulkaneifel will 2022 einiges voranbringen. Stadtbürgermeisterin Gabriele Braun gibt einen Überblick über die wichtigsten Projekte. „Die Stadt Hillesheim hat sich für das Jahr 2022 einiges an Umsetzungen von Baumaßnahmen vorgenommen“, schreibt sie, schränkt aber ein: „Ob alle Maßnahmen im nunmehr dritten Corona-Jahr in Folge umgesetzt werden können, kann, mit Blick auf die weitgehende Auslastung der Bauwirtschaft, jedoch nicht garantiert werden.“