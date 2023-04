Jetzt steht der zweite Dirigent am Pult Eifelphilharmonie startet mit neuem Dirigenten den Frühling

„Es ist uns eine große Ehre und eine ausgesprochene Freude, das Frühlinkskonzert unter der musikalischen Leitung von Alexander Mayer aufführen zu dürfen“, erklärt Christian Hilgers. Der Trompeter ist der Vorsitzende der Eifelphilharmonie (siehe Extra). Und er schwärmt im Gespräch mit unserer Zeitung regelrecht von den Proben, die seit Jahresbeginn alle drei Wochen stattfinden. „Super und sehr locker“, sagt er. Und: „Wir lachen viel.“ Seine Vorstellung von der Musik bringe Alexander Mayer „griffig“ rüber – soll heißen: nachvollziehbar und gut umsetzbar. Der Austausch zwischen dem Dirigenten und den Musikern sei sehr gut. Christian Hilgers gibt sich überzeugt, dass sich diese Beziehung auch auf das Publikum überträgt, wenn am 16. April in der Markt- und Messehalle in Hillesheim das erste Konzert unter dem renommierten und erfahrenen Dirigenten über die Bühne geht.