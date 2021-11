Lang, lang ist es her: Am 1. September 2007, also vor gut 14 Jahren, wurde das zuvor längere Zeit leer stehende Hotel Augustinerkloster in Hillesheim wiedereröffnet. Jetzt, nach der Flut, ist es wieder eine Baustelle. Zudem dauert der Rechtsstreit zwischen der Stadt, die eine Räumungsklage erhoben hat, und der Pächterin an. Foto: Mario Huebner (mh)