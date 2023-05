Autorenlesung Vom März 1945 in die Gegenwart: Ute Bales liest in Hillesheim aus Roman

Hillesheim · Die gebürtige Eifelerin Ute Bales lebt inzwischen in Freiburg im Breisgau, aber sie kam gerne zurück in ihre alte Heimat: Im Café Sherlock in Hillesheim präsentierte die Autorin ihren druckfrischen Roman „Am Kornsand“.

21.05.2023, 16:00 Uhr

Von Hans Kilian Trant