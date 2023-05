Autorenlesung Ute Bales liest in Hillesheim aus Roman

Die gebürtige Eifelerin Ute Bales lebt inzwischen in Freiburg im Breisgau, aber sie kam gerne zurück in ihre alte Heimat: Im Café Sherlock in Hillesheim präsentierte die Autorin ihren druckfrischen Roman „Am Kornsand“. Hoch interessiert lauschte das Publikum Auszügen dieses komplexen Werks. Es holt eine alte Geschichte aus dem März 1945 in die Gegenwart zurück. Darin geht es im Kern um die Frage von Schuld: Ist diese nur eine Frage der zeithistorischen Unstände und der jeweiligen Perspektiven? Oder etwas Zeitloses, Individuelles, das persönlich getragen werden muss? Der gelungene Roman gibt eine klare Antwort.

Foto: Hans Kilian Trant