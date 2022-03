Krieg in der Ukraine : Einmal Eifel – Ukraine und zurück: So erging es dem Hilfskonvoi aus Hillesheim

Hillesheim Putin lässt die Ukraine bombardieren, die Eifel antwortet mit Hilfskonvois. Eine Geschichte über Hilfsbereitschaft ohne Grenzen, über Menschen, die in der Not zusammenstehen – und ein Reisebericht.

Einem kleinen Bus, der mit großer Geschwindigkeit heranbraust, entsteigen zwei Ordensschwestern der griechisch-orthodoxen Kirche. Sie bringen sechs Flüchtlinge mit, die André und Dirk nach Chemnitz und nach Mehren fahren werden. Es sind ein Großvater mit seinen drei Enkeln und eine Großmutter mit einem Enkel. Alle kommen sie aus Odessa, der Hafenstadt am Schwarzen Meer, insgesamt waren sie zwei Tage bis zur Grenze unterwegs. „Mit dem Zug, einem Bus und das letzte Stück zu Fuß“, erzählt der alte Mann. „Das ist also der Frieden, den Putin verspricht“, fügt er an. Als alle Hilfsgüter umgepackt und die sechs Menschen bereits nach Deutschland unterwegs sind, meldet sich Tetiana aus dem ukrainischen Uschgorod: „Es kommen immer mehr Flüchtlinge an, sie schlafen in den Korridoren. Manche haben zwölf Tage in Kellern verbracht – teils ohne ausreichende Nahrung, ohne Strom und ohne Verbindung zur Außenwelt.“ Diese Menschen seien alle schwer traumatisiert. „In den besetzten Gebieten haben die Russen damit begonnen, Frauen und Männer voneinander zu trennen“, schreibt Tetiana. „Betet für diese Menschen, sie sind den Besatzern hilflos ausgeliefert.“ Die Zahl der zivilen Todesopfer steige ins uferlose, sagt Tetiana und fügt hinzu, dass auch Tschetschenische Killerkommandos in den Straßen der Städte wahllos morden. „Danke an all die Freiwilligen, die uns helfen und uns nicht vergessen“, lauten ihre letzten Worte. Das ist es also. Das ist der Grund, weswegen die Menschen in der Eifel Geld und Hilfsgüter gespendet haben, das Frauennetzwerk Soroptimist gemeinsam mit Sabine und Michael Schwiemann Hilfskonvois organisieren und sich Freiwillige melden, um die Transporte an die ukrainische Grenze zu übernehmen. Das bisschen Erschöpfung und Mangel an Schlaf, die uns zusetzen, sind nach dieser Nachricht vergessen. Wir fahren durch die wunderschöne Landschaft der Hohen Tatra zurück, die wir nachts nicht wahrgenommen haben. An der slowakisch-ukrainischen Grenze, dem Hinterhof der EU, werden weiterhin Menschen in schierer Not auf Hilfe warten. Am Sonntag lässt Putin Lwiw bombardieren, auch in der westlichen Ukraine ist der Terror angekommen. Wieder zurück in der Eifel, fällt oft der Satz: „Wenn ihr mich braucht – jederzeit wieder.“ Vielleicht begegne man sich ja noch einmal bei einer solchen Aktion, schreibt Alfred Willems am nächsten Tag. „Alles richtig gemacht“, sagen André Jaax und Dirk Wenigmann. „Hoffentlich haben wir einige Leute etwas glücklicher gemacht.“ Alfred Mastiaux meldet sich: „Super Team. Vielleicht können wir die Tour noch einmal gemeinsam machen.“ Und Udo Klinkhammer sagt: „Hoffen wir, dass der Spuk bald vorbei ist und jemand diesen Despoten stoppt.“