Vereine : Keine Rallye in Hillesheim, kein Traktorentreffen in Kradenbach

Keine Rallye in Hillesheim, kein Traktorentreffen in Kradenbach

Hillesheim/Kradenbach Corona und die Folgen: Zwei weitere Veranstaltungen mit langer Tradition sind abgesagt worden.

So langsam leert sich der Veranstaltungskalender auch im Kreis Vulkaneifel: Kirmes in Daun und Gerolstein abgesagt, keine Konzerte am Gemündener Maar, kein Rallyefestival in und um Daun, kein Maare-Mosel-Lauf – und die Liste wird noch nun noch länger.