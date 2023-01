1,6 Millionen Euro : Hotelmanagerin kauft Augustiner-Kloster in Hillesheim

Neue Hoffnung: Die Stadt Hillesheim hat das Hotel Augustinerkloster für 1,6 Millionen Euro an eine norddeutsche Hotelmanagerin mit Eifeler Bezug verkauft. Am 1. April soll das hochwassergeschädigte und dann für rund 2,2 Millionen Euro sanierte Haus wiedereröffnen. Bis dahin ist aber noch viel zu tun, vor allem im Schwimmbad- und Wellnessbereich. Foto: TV/Mario Hübner

Hillesheim Die Stadt Hillesheim verkauft das Vier-Sterne-Haus Augustiner-Kloster für 1,6 Millionen Euro an eine norddeutsche Hotelmanagerin. Wann die Wiedereröffnung geplant ist und welche Vorteile eine zweijährige Pachtphase der Stadt bringt.

Der Notarvertrag ist unterzeichnet: Die Stadt Hillesheim hat das Hotel Augustinerkloster verkauft – genauer gesagt: sich mit einer Investorin auf ein Pacht-Kauf-Modell geeinigt. Vertragspartnerin ist Gesa Rix, die über langjährige Erfahrung in der nationalen und internationalen Hotellerie verfügt und nach eigenem Bekunden seit 2006 Hotels leitet – seit 2017 ein Vier-Sterne-Haus in Erfurt. Seit rund zwölf Jahren hat sie ein Haus in Wiesbaum, in dem sie zeitweise lebt.

Stadt Hillesheim zufrieden mit Käuferin des Augustiner-Klosters

Hillesheims Stadtbürgermeisterin Gabriele Braun sagte nach dem rund vierstündigen Vertragsabschluss: „Das ist für uns eine große Erleichterung. Jetzt bekommt das Hotel wieder jemanden, der mit Herz und Seele dabei ist. Das ist gut für die Belegschaft, die Hillesheimer Geschäfte, die Stadt. Ein Traum.“

Der Erste Stadtbeigeordnete Gerald Schmitz (CDU), der für alle Bauangelegenheiten der Stadt verantwortlich ist, nennt Vertragsdetails: „Der Kaufpreis beträgt 1,6 Millionen Euro, die Pacht ist auf 1,5 bis 2 Jahre beschränkt. Die Stadt erhält in dieser Zeit einen monatlichen Pachtzins von 7000 Euro netto und ist am Gesamtumsatz des Hauses mit drei Prozent beteiligt. Das war vorher nicht der Fall.“ Zudem betont Schmitz, dass vertraglich geregelt sei, dass das Haus mindestens zehn Jahre lang als Hotel und Restaurant betrieben werden müsse, eine andere Nutzung daher ausgeschlossen sei.

Für Schmitz und Braun ist diese Lösung ein „sehr faires Geschäft für beide Seiten“. Die Stadt erhalte durch Verkauf, Pacht und Umsatzbeteiligung hohe Einnahmen, werde auf einen Schlag schuldenfrei und spare sich die jährlichen Ausgaben von mindestens 100.000 Euro bis 2031, der Laufzeit des bisherigen Pachtvertrags, so Schmitz. „Und wir können uns so wieder stärker auf unsere Kernaufgaben konzentrieren, was ein Riesenschritt ist“, ergänzt er. Die neue Eigentümerin wiederum erhalte ein nach der Jahrhundertflut generalsaniertes Haus. Für rund 2,2 Millionen Euro werden die Flutschäden im Haus (überwiegend im Souterrain und im Erdgeschoss) auf Versicherungskosten saniert. Dabei werden auch sämtliche Installationen sowie der gesamte Spa- und Wellnessbereich erneuert.

Neue Besitzerin: „Die Eifel ist ein traumhafter Rückzugs- und Erholungsort“

Schmitz sagt zur 600.000 Euro großen Differenz zwischen dem Verkaufspreis (1,6 Millionen Euro) und der Höhe der Sanierungsleistungen (rund 2,2 Millionen Euro): „Das ist auch ein Stück Wirtschaftsförderung vonseiten der Stadt. Mit dem Haus wollen und werden wir auch wieder den Tourismus stärker in Gang bringen.“

Die in Norddeutschland geborene Gesa Rix, die seit rund zwölf Jahren ein Haus in Wiesbaum hat und dort auch zeitweise lebt, hat nach eigenem Bekunden das klassische Hotelfach „von der Pike auf gelernt und reichlich Erfahrung gesammelt“. Sie war national (zum Beispiel in Hamburg, in Garmisch und am Tegernsee) sowie auch 14 Jahre international (etwa in London und New York) in „großen Vier- bis Fünf-Sterne Häusern tätig“, seit 2006 arbeitet sie als Generalmanagerin in Leitungsfunktion.

Als sie von Stadtseite angesprochen worden sei, ob sie Interesse am Augustinerkloster habe, habe sie Ja gesagt, „da ich ohnehin vorhatte, mehr Zeit in der Eifel zu verbringen“, berichtet sie – und fügt hinzu: „Dann kam Corona.“ Letztlich ist der Kontakt aber bestehen geblieben („Ich habe viele Gespräche mit der Stadt geführt, sie war mir gegenüber stets sehr offen.“) und mündete dieser Tage im Vertragsabschluss.

Auf die Frage, ob sie den Deal ebenso für ein „sehr faires Geschäfte für beide Seiten“ (O-Ton Schmitz) betrachte, sagt sie norddeutsch-kühl: „Das wird sich zeigen.“ Und schiebt direkt hinterher: „Ich sehe für das Kloster eine feine Zukunft, an der wir auch bereits arbeiten. Ich will aber nicht nur das Haus, sondern die gesamte Destination, diese tolle Landschaft, verkaufen. Die Eifel ist ein traumhafter Rückzugs- und Erholungsort – und danach sehnen sich die Menschen.“

