Rund 12.000 Behandlungen im Jahr Überlastete Krankenhäuser: Wie vier Ärztinnen die Versorgung in der Vulkaneifel bereichern

Hillesheim · In all der Aufregung um die medizinische Versorgung in Gerolstein wäre fast untergegangen, dass es in Hillesheim diesbezüglich keine nennenswerten Engpässe gibt. Das liegt unter anderem an einer Hausarzt-Praxis mit Alleinstellungsmerkmal.

25.11.2023 , 12:25 Uhr

In Hillesheim ist die ärztliche Versorgung gewährleistet. Die Ärztinnen Katharina Theres, Katja Eggeling und Dominique Zeuß behandeln in der Praxis Dr. D. Zeuß rund 3000 Patienten im Quartal. Gabriele Hauke-Broich, die vierte Ärztin im Bunde, fehlt im Bild. Sie war während des TV-Termins auf Hausbesuch. Foto: TV/Vladi Nowakowski

Von Vladimir Nowakowski

Mal was Positives zur Abwechslung: Vier engagierte Ärztinnen betreiben seit dem 1. Januar dieses Jahres mitten in Hillesheim eine für viele Patienten fußläufig erreichbare Praxis unweit einer Apotheke. Sie beschäftigen sechs Medizinische Fachangestellte plus zwei Auszubildende und sind mit rund 3000 Behandlungen im Quartal gut ausgelastet. Außerdem werden in der Praxis Dr. med. D. Zeuß, einer anerkannten akademischen Lehrpraxis, Nachwuchsmediziner ausgebildet und betreut.