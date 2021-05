Freizeit : Hillesheimer Ortsgruppe des Eifelvereins startet verspätet in die Saison

Hillesheimer Ortsgruppe des Eifelvereins startet verspätet in die Saison

Hillesheim Nachdem die „dritte Welle“ der Corona-Epidemie wohl langsam abflaut und die Prozentzahl der „Geimpften“ stetig zunimmt, startet die Ortsgruppe Hillesheim des Eifelvereins im Juni ihr Wanderprogramm 2021.

Der Verein teilt mit, dass, sollten die Corona-Bestimmungen für den Landkreis Vulkaneifel es zulassen, der Startschuss am Mittwoch, 2. Juni, um 14.30 Uhr mit einer Mittwochswanderung falle. Am Sonntag, 13. Juni, wiederum geht es um 11 Uhr auf eine Radtour auf dem Kosmosradweg. Am Sonntag, 27. Juni, folgt um 10 Uhr die Kirmeswanderung.