Wirtschaft : Hillesheimer Kriminelle Energie seit 30 Jahren

Hillesheim Der Hillesheimer KBV-Verlag ist für seine Eifel-Krimis bundesweit bekannt, lässt aber längst auch in anderen Regionen der Republik literarisch morden. Der Umzug nach Hillesheim im Jahre 2001 hat auch die Stadt verändert.

Der Klein und Blechinger Verlag (KBV) konzentriert sich auf Kriminalliteratur, gerät Ende der 90er Jahre aber ins Taumeln. Ralf Kramp, dessen Eifel-Krimis die erfolgreichsten Veröffentlichungen des Kölner Verlags sind, übernimmt 2001 das Ruder. „Das schlingernde Schiff KBV fuhr endlich aus stürmischer See in den sicheren Hafen der Eifel. Man kann getrost von einem Neuanfang sprechen“, sagt Kramp. Beinahe im Ein-Mann-Betrieb werden fortan Manuskripte ausgewählt, Programme zusammengestellt, Cover entworfen und Lesungen organisiert. Unterdessen feiert der Regional-Krimi unerwartete Erfolge im deutschsprachigen Raum.

Dennoch sind sie nur ein Teil des Angebots: Auch die erfolgreiche Schwaben-Krimireihe des Autors Klaus Wanninger wird in Hillesheim verlegt, die Norderney-Thriller von Christian Hardinghaus und zahlreiche bekannte Vertreter des münsterländischen Krimis. „Wir blicken sehr zufrieden auf das, was war, aber auch optimistisch in die Zukunft“, sagt der Autor und Verleger. Das sei in der heutigen Zeit im Verlagswesen nicht selbstverständlich, „doch wir haben als kleiner und unabhängiger Verlag die Möglichkeit uns jedem Buch und den Autorinnen und Autoren mit Sorgfalt zu widmen.“