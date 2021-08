Kultur : Jetzt wird es auch in Gerolstein kriminell

Heimspiel: Der Hillesheimer Krimiautor und Verleger Ralf Kramp ist natürlich auch dabei bei der ersten Auflage der Hillesheimer Krimitage: als Künstler und Moderator. Foto: TV/Touristinfo Hillesheim

Hillesheim/Gerolstein Das Hillesheimer Krimitage vom 15. bis 19. September sind hochwasserbedingt an zwei Abenden zu Gast in der Brunnenstadt.

Das Programm der erstmals veranstalteten Hillesheimer Krimitage (15. bis 19. September) steht, zuletzt galt es für die Kulturveranstalter, noch mehrere Herausforderungen zu meistern. Entsprechend der aktuell geltenden Coronaverordnung wird ein auf den jeweiligen Veranstaltungsort zugeschnittenes Hygienekonzept reaisiert. Zentrale Punkte dabei sind, dass Mindestabstände zwischen den Besuchern gewährleistet, Desinfektionmittel und Masken vor Ort angeboten werden – und sich jeweils ein Serviceteam um alle Belange kümmert. Zudem wird in Zusammenarbeit mit dem DRK etwa eine Stunde vor dem jeweiligem Veranstaltungsbeginn ein kostenloser Schnelltest am Veranstaltungsort angeboten. Für weitere Herausforderungen hat das Hochwasser gesorgt. In Hillesheim sind aufgrund der Überflutungen vor sechs Wochen die beiden Veranstaltungsorte Stadthalle und Turnhalle nicht nutzbar (und in der Markthalle ist nach wie vor das Impfzentrum untergebracht). Daher wurden die beiden dort vorgesehenen Veranstaltungen (16. September: Krimi-Quiz mit Sebastian Klussmann; 19. September: Leseabend mit Bernd Stelter) ins Rondell nach Gerolstein verlegt.

Bei Bedarf (Anmeldung ist nötig) steht der Krimibus für den Transfer von Hillesheim nach Gerolstein bereit.

Hier ein Programmüberblick:

15. September, 20 Uhr, Eifel-Film-Bühne Hillesheim: Premierenlesung „Der Hochsitz“ mit Krimipreisträger Max Annas. Fünfmal bereits wurde Max Annas mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Nun folgt der nächste Roman, der passenderweise in der Eifel spielt. Eine packende Geschichte im Jahr 1978, in dem Deutschland drei Buchstaben entsetzen: RAF. Ralf Kramp moderiert.

16. September, 20 Uhr, Rondell in Gerolstein: „Gefragt – Gejagt“ hat Quizchampion Sebastinan Klussmann bekannt gemacht als den „Besserwisser“. Nun hat er für die Hillesheimer Krimtage eigens eine Quiz-Show entwickelt, die einen amüsanten Abend garantiert. Ob als Team (anmelden) oder „nur“ als Zuschauer – die Gäste werden einen kurzweiligen Rätselabend mit interessanten Fragen aus der Krimiwelt erleben.

17. September, 20 Uhr, Eifel-Film-Bühne Hillesheim: Lesung mit Musik mit Barbara Philipp & Klaus Wahl Trio. Barbara Philipp, unter anderem bekannt durch den Wiesbadener Tatort, liest aus dem Roman „Die schwarze Fee“ von Kerstin Ehmer. Die Handlung spielt im Berlin der 20er Jahre und entsprechend sind die Gesangsdarbietungen, unterstützt vom Klaus Wahl Trio. Willkommen in der brodelnden Zeit der „Goldenen Zwanziger“

18. September, 15 Uhr, ab Tourist-Information Hillesheim: Mit dem Krimibus zu ausgewählten Lese-Schauplätzen: Andrea Neven, Andrea Revers und Herbert Pelzer sind Autor*innen, die sich erst seit relativ kurzer Zeit dem Schreiben von Kriminalromanen widmen. Vom Start an erfolgreich, sind ihre Werke eine Bereicherung des Eifelkrimis. Kostproben aus ihren Büchern gibt es in drei Schutzhütten: in Wiesbaum, Stadtkyll und Hohenfels. Stilecht findet die Rundfahrt im Krimibus statt, in dem die Krimiermittlerinnen die Fahrt mit kriminellen Neuigkeiten verschönern.

18. September, 20 Uhr, Café Sherlock im Kriminalhaus: „Rum oder Ehre“ – Krimilesung mit Carsten Sebastian Henn: Ein Abend mit Spannung, Cuba Libre und Mojito. Die Krimis des Spiegel-Bestseller Autors haben neben der kriminellen Handlung auch einen ausgeprägten kulinarischen Bezug. Kein Wunder, ist der Autor doch auch Winzer, Geflügelhalter, Barista und einer der renommiertesten Restaurantkritiker Deutschlands. Diesmal ist der Schauplatz die Karibik und da geht’s um die Frage: Rum oder Ehre.

19. September, 11 Uhr in der Eifel-Film-Bühne Hillesheim: Das „Leudersdorfer Krimiprojekt“, bestehend aus zwölf engagierten Krimifans rund um die Autorin Andrea Revers, spielt und liest das eigens für die Krimitage geschriebene Stück: In einer Seniorenresidenz verschwindet der in der Damenwelt äußerst beliebte Neuzugang Dieter. Was ist geschehen?

19. September, 15 Uhr, an der Hillesheimer Stadtmauer: Ein britisches Krimi-Picknick, literarisch begleitet von Ralf Kramp und Gitta Edelmann. Mörderisch wird die literarische Reise über den Ärmelkanal und auch kulinarisch ist das Thema gesetzt: Klassische britische Picknick-Leckereien serviert vom Café Sherlock. Selbst die Musik ist stilecht mit den Dudeldorf Lion Pipes & Drums, die mit großem Aufgebot zu Gast sind. Sitzgelegenheiten sollten mitgebracht werden, ebenso das, was sonst noch beim Picknick benötigt wird.

19. September, 20 Uhr, Stadthalle Rondell in Gerolstein: Mieses Spiel um schwarze Muscheln: Der dritte Kriminalfall von Inspecteur van Houvenkamp. Was ist mit dem Muschelfischer Jacobus Schouten passiert, den ein Angler eingenäht in einen Jutesack tot aus dem Wasser fischt? Bernd Stelter, immer ein Garant für beste Unterhaltung, liest aus seinem Camping Krimi.