Verkehr : Hillesheimer Rat entscheidet über Ortsumgehung

Hillesheim Ein neuer Anlauf in Sachen Ortsumgehung steht im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Hillesheim am Mittwoch, 16. Oktober, ab 18 Uhr im Rathaus in Hillesheim. Die noch von ihrem Amtsvorgänger Matthias Stein (CDU) veranlasste Bürgerbefragung greift die neue Hillesheimer Stadtbürgermeisterin Gabriele Braun (parteilos) auf, damit der Stadtrat zum jahrzehntelangen Dauerthema nochmals Position bezieht und sich endgültig für oder gegen das Projekt aus!

spricht. Bei der Befragung hatte sich eine große Mehrheit der Hillesheimer Bürger für die Ortsumgehung ausgesprochen, da besonders der zunehmende Lkw-Verkehr vor allem in der Kölner und der Koblenzer Straße zu immer größeren Belastungen führt.