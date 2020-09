Kommunalpolitik : Genossen laden zur Versammlung

Hillesheim Der Vorsitzende der SPD im Hillesheimer Land, Dieter Demoulin, lädt alle Mitglieder aus dem Hillesheimer Land zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung für Dienstag, 8. September, um 19 Uhr in die Milan Stuben am Golfplatz in Hillesheim ein.