Hillesheim Der Vorsitzende der SPD im Hillesheimer Land, Dieter Demoulin, lädt alle Genossen aus

dem Hillesheimer Land zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstag, 8. September, um 19 Uhr in die Milan Stuben am Golfplatz in Hillesheim ein. Unter anderem steht die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für die Wahlkreiskonferenz zur Wahl der Kandidaten zur Landratswahl in der Vulkaneifel auf der Tagesordnung. Als Kandidatin für die Landratswahl im Landkreis Vulkaneifel bewirbt sich die Genossin Julia Gieseking aus Daun (der TV berichtete).