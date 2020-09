Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik : Hillesheimer Stadtrat plant Schwerlastverkehr über die Dörfer zu führen

Die tagtägliche Belastung durch LKW ist hoch. Foto: TV/Mario Hübner

Hillesheim LKW ab 7,5 Tonnen sollen nach dem Willen des Hillesheimer Stadtrats zukünftig an Lammersdorf, Niederbettingen und Oberbettingen vorbei rollen. In den Orten kommt die Idee nicht gut an.