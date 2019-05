Kommunalpolitik : Haushalt steht, Mätti geht

Matthias Stein (CDU), der in wenigen Tagen nach 20 Jahren als Stadtbürgermeister von Hillesheim abtritt, verabschiedet sich mit einem kleinen Haushaltsüberschuss. Eines seiner wichtigsten Projekte war der Kauf und die Wiederbelebung des Hotels Augustiner-Kloster. Foto: Mario Hübner

Hillesheim Der langjährige Bürgermeister der Stadt Hillesheim, Matthias Stein, hat sich in seiner letzten Ratssitzung mit einem freudigen Paukenschlag verabschiedet: Für 2019 wurde ein ausgeglichener Etat verabschiedet.

„Gespart wird weiter, aber es ist schon sehr schön, nun auf einen ausgeglichenen Haushalt blicken zu können“, sagte Matthias „Mätti“ Stein in seiner letzten Sitzung als Stadtbürgermeister von Hillesheim. Noch einmal wird er zwar eine Sitzung des Gremiums eröffnen, die zähle aber so nicht richtig, sagte er. „Das wird dann die konstituierende Sitzung des Stadtrats für die kommende Legislaturperiode sein.“ Umso erfreuter sei er über die gute Nachricht.

„Es ist mir nach 21 Jahren im Amt des Stadtbürgermeisters endlich geglückt – und darauf bin ich auch stolz – einen Haushalt vorzulegen, der einen Überschuss von etwa 115 000 Euro vorweist“, erklärte Stein. Und das nicht nur im Ergebnishaushalt, wie er betont, sondern auch im Finanzhaushalt, dort in Höhe von etwa 236♦000 Euro.

So schön der Überschuss aber auch ist, in Geld schwimme man trotzdem nicht. Stichwort Umlagen. So beträgt die Umlagelast im laufenden Haushaltsjahr 2♦824♦130 Euro.