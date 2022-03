Krieg in der Ukraine : Einmal Eifel – Ukraine und zurück

An der slowakisch-ukrainischen Grenze wird umgeladen, die Hilfsgüter werden am Bestimmungsort Uschgorod verteilt. Ganz links: Alfred Mastiaux, davor Udo Klinkhammer. Auf der Ladefläche vorne Alfred Willems. Foto: Nowakowski Vladi

Hillesheim Putin lässt die Ukraine bombardieren, die Eifel antwortet mit Hilfskonvois. Eine Geschichte über Hilfsbereitschaft ohne Grenzen, über Menschen, die in der Not zusammenstehen – und ein Reisebericht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vladimir Nowakowski

„Eine Kiste Sonnenblumenöl, ein Karton mit Babynahrung, Hygieneartikel“: Die rund zwanzig Menschen, die am Freitagmorgen die Transportfahrzeuge vollpacken, melden, was sie aus dem Lager holen. Die Liste dessen, was aus Hillesheim an die slowakisch-ukrainische Grenze gehe, sollte möglichst vollständig sein, sagen Sabine und Michael Schwiemann, die den Hilfstransport in die Ukraine dank unzähliger Geld- und Sachspenden von Menschen aus der Vulkaneifel organisieren können. „Wir wollen jedem Ärger unterwegs aus dem Weg gehen“, sagt Sabine Schwiemann. Dazu gehört auch, dass die Fahrzeuge, zwei Sprinter und ein Kleinbus mit Anhänger, vor der Abfahrt darauf kontrolliert werden, ob sie nicht überladen sind.

Transporter sind zu schwer Die Waage im nahegelegenen Raiffeisenmarkt in Hillesheim zeigt: alle Transporter sind zu schwer – einige der Hilfsgüter müssen wir wieder abladen. Die Entscheidung, welcher Karton nicht mit auf die Reise geht, gibt Anlass zu Diskussionen. „Das Ding ist schwer, aber es beinhaltet Babynahrung“, sagt Udo Klinkhammer, mit dem ich in den kommenden 48 Stunden in die Ukraine und wieder zurück fahre. „Das muss mit“, entscheidet Udo und stellt den Karton zur Seite.

Alfred Mastiaux und Alfred Willems, dem Team des zweiten Sprinters, geht es nicht anders: Auch sie haben einiges aussortiert und fahren erneut zur Waage. „Es tut weh, die Sachen stehen lassen zu müssen“, sagen sie. André Jaax und Dirk Wenigmann, die mit einem kleinen Reisebus samt Anhänger an der Fahrt teilnehmen, vermelden, dass bei ihnen alles im erlaubten Rahmen liege. Sie transportieren Hilfsgüter, die die Freiwillige Feuerwehr Üxheim gesammelt hatte. Am Ziel, der slowakisch-ukrainischen Grenze werden sie diejenigen sein, die sechs Flüchtlinge aufnehmen und mit nach Deutschland nehmen. Erst nach einem erneuten Wiegen der Fahrzeuge dürfen wir alle auf die Reise gehen. Es ist inzwischen 14 Uhr.

Die Fahrt führt zunächst die A3 entlang. Wir passieren Frankfurt, Nürnberg und Amberg und erreichen die tschechische Grenze bei Weiden. Stunden, in denen sich die Fahrer kennenlernen. Denn sowohl das Team „Alfred & Alfred“ (Willems und Mastiaux) als auch „Udo & Vladi“ (Klinkhammer und Nowakowski) sind sich vorher nie begegnet. Dirk und André hingegen sind seit langem befreundet. Kurz vor dem Grenzübergang gibt es Gelegenheit für eine längere Pause. Beim Essen dreht sich das Gespräch um den Krieg in der Ukraine und um die Beweggründe, am Hilfskonvoi teilzunehmen. „Ich kann nicht einfach zuschauen und nichts tun“, sagt Udo Klinkhammer. Alle nicken, allen geht es genauso. Alfred Mastiaux fügt hinzu: „Wir müssen nur 1450 Kilometer fahren, um unsere Ladung abzuliefern. Dieser Krieg ist so verdammt nah.“ Die Teams werden sich im Laufe der Nacht noch einige Male treffen, die Kommunikation während der Fahrt läuft über eine WhatsApp-Gruppe. Zugeschaltet sind auch Sabine und Michael Schwiemann, die in Hillesheim die Daumen drücken und aufmunternde Nachrichten schicken.

Die rund 380 Kilometer von der tschechischen Grenze bis nach Brno (Brünn) auf der Europastraße 50 führen über eine Autobahn – die Dichte an Rastplätzen ist bemerkenswert. Das ändert sich schlagartig als der Konvoi die Schnellstraße verlassen und die restlichen gut 130 Kilometer bis zur slowakischen Grenze auf Buckelpisten zurücklegen muss, die sich durch die sprichwörtlichen böhmischen Dörfer ziehen. Es ist inzwischen finstere Nacht, die Schilder sind kaum lesbar und hin und wieder verabschiedet sich auch das Navigationsgerät. Gepriesen sei Google-Maps – es lässt Udo und mich nicht im Stich. Irgendwann biegen André Jaax und Dirk Wenigmann falsch ab und gehen kurz verloren. Auf wundersame Weise stoßen sie dadurch auf eine Abkürzung. Während sich die anderen Teams über Serpentinen die hier beginnenden Karpaten hoch quälen, finden die beiden Freunde einen wenn auch kurzen Autobahnabschnitt. Obwohl sie sich verfahren hatten, tauchen sie plötzlich an der Spitze des Konvois auf. Auf slowakischer Seite das gleiche Bild: schmale Straßen, steile Kurven, dunkle Wälder. Das Thermometer zeigt 14 Grad unter Null, als wir plötzlich auf eine brandneue, sechsspurig ausgebaute Autobahn stoßen. Zu unserem Glück haben die Slowaken zwischen Zilina und Kosice jede Menge EU-Gelder verbaut.

In der West-Ukraine schrillen Sirenen Um kurz vor sechs Uhr leitet Sabine Schwiemann eine Nachricht unserer Kontaktperson Tetiana weiter: In der West-Ukraine schrillen die Sirenen. Fliegeralarm. „Fahrt bloß nicht in die Ukraine hinein“, schreibt Sabine. „Scheiß Krieg“, sagt Udo. Nach rund 17 Stunden erreichen wir unseren Zielort Krcava, ein verschlafenes Nest nur etwa einen Kilometer vor der ukrainischen Grenze. In den darauffolgenden Stunden lernen wir die Menschen kennen, die unsere Hilfsgüter in das Kriegsgebiet weitertransportieren. Pavel, einen Tschechen, der sich Sorgen macht, dass er am Grenzübergang kontrolliert wird, weil die Polizei die vielen Kartons durch die Fenster seines Transporters sehen kann. Vassil, einen Ukrainer, der – bittere Ironie des Schicksals – einst Soldat der Sowjet-Armee und in der damaligen DDR stationiert war. „Nun bekämpfe ich meinen ehemaligen Arbeitgeber“, sagt er und lacht.

Sechs Flüchtlinge fahren mit zurück Einem kleinen Bus, der mit großer Geschwindigkeit heranbraust, entsteigen zwei Ordensschwestern der griechisch-orthodoxen Kirche. Sie bringen sechs Flüchtlinge mit, die André und Dirk nach Chemnitz und nach Mehren fahren werden. Es sind ein Großvater mit seinen drei Enkeln und eine Großmutter mit einem Enkel. Alle kommen sie aus Odessa, der Hafenstadt am Schwarzen Meer, insgesamt waren sie zwei Tage bis zur Grenze unterwegs. „Mit dem Zug, einem Bus und das letzte Stück zu Fuß“, erzählt der alte Mann. „Das ist also der Frieden, den Putin verspricht“, fügt er an. Als alle Hilfsgüter umgepackt und die sechs Menschen bereits nach Deutschland unterwegs sind, meldet sich Tetiana aus dem ukrainischen Uschgorod: „Es kommen immer mehr Flüchtlinge an, sie schlafen in den Korridoren. Manche haben zwölf Tage in Kellern verbracht – teils ohne ausreichende Nahrung, ohne Strom und ohne Verbindung zur Außenwelt.“ Diese Menschen seien alle schwer traumatisiert. „In den besetzten Gebieten haben die Russen damit begonnen, Frauen und Männer voneinander zu trennen“, schreibt Tetiana. „Betet für diese Menschen, sie sind den Besatzern hilflos ausgeliefert.“ Die Zahl der zivilen Todesopfer steige ins uferlose, sagt Tetiana und fügt hinzu, dass auch Tschetschenische Killerkommandos in den Straßen der Städte wahllos morden. „Danke an all die Freiwilligen, die uns helfen und uns nicht vergessen“, lauten ihre letzten Worte. Das ist es also. Das ist der Grund, weswegen die Menschen in der Eifel Geld und Hilfsgüter gespendet haben, das Frauennetzwerk Soroptimist gemeinsam mit Sabine und Michael Schwiemann Hilfskonvois organisieren und sich Freiwillige melden, um die Transporte an die ukrainische Grenze zu übernehmen. Das bisschen Erschöpfung und Mangel an Schlaf, die uns zusetzen, sind nach dieser Nachricht vergessen. Wir fahren durch die wunderschöne Landschaft der Hohen Tatra zurück, die wir nachts nicht wahrgenommen haben. An der slowakisch-ukrainischen Grenze, dem Hinterhof der EU, werden weiterhin Menschen in schierer Not auf Hilfe warten. Am Sonntag lässt Putin Lwiw bombardieren, auch in der westlichen Ukraine ist der Terror angekommen. Wieder zurück in der Eifel, fällt oft der Satz: „Wenn ihr mich braucht – jederzeit wieder.“ Vielleicht begegne man sich ja noch einmal bei einer solchen Aktion, schreibt Alfred Willems am nächsten Tag. „Alles richtig gemacht“, sagen André Jaax und Dirk Wenigmann. „Hoffentlich haben wir einige Leute etwas glücklicher gemacht.“ Alfred Mastiaux meldet sich: „Super Team. Vielleicht können wir die Tour noch einmal gemeinsam machen.“ Und Udo Klinkhammer sagt: „Hoffen wir, dass der Spuk bald vorbei ist und jemand diesen Despoten stoppt.“

Sechs Menschen kann der Hillesheimer Hilfskonvoi mit nach Deutschland nehmen. In den gelben Westen des Frauennetzwerks Soroptimist: Dirk Wenigmann und Udo Klinkhammer (von links). Dritter von rechts (mit Kappe): André Jaax. Foto: Nowakowski Vladi