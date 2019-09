Geschichte : Historischer Grenzstein wiedergefunden

Gillenfeld/Strohn/Wallscheid Erfolgreiche Suche nach dem Dokument, das Gegenstand eines Prozesses vor dem Reichskammergericht war, im Tibbelbachtal

1959 hatte der damalige Hauptlehrer von Gillenfeld, Fritz Reiber, im Rahmen seiner Geschichtsforschungen den Stein im Tälchen des Tibbelbaches entdeckt und mit einem Hinweisschild deklariert, um ihn vor dem Vergessensein zu bewahren. Doch 60 Jahre sind eine lange Zeit in der das gesamte Gelände am Tibbelbach verändert wurde und den Stein unter sich begrub. Allerdings lebte das historische Relikt noch in einigen Köpfen, die sich Ende letzten Jahren in einer Initiative der Eifelvereinsortsgruppe Gillenfeld fanden und in Kooperation mit den Ortsgemeinden Gillenfeld, Strohn und Wallscheid ein Projekt zur Wiederherstellung des Dreiherrensteins starteten. Mit einem hohen ehrenamtlichen Engagement ist es inzwischen abgeschlossen. Das Ergebnis soll nun in einer Feierstunde am Donnerstag, 3. Oktober, um 14.30 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Autofahrer erreichen den Dreiherrenstein, wenn sie am Ortsausgang Strohn Richtung Mückeln rechts abbiegen und dem Feld- und Waldweg geradeaus folgen. Wanderer folgen dem Sammentbachweg oder dem Lavaweg, auf denen Hinweisschilder zum Dreiherrenstein führen.