Abfallentsorgung : Angeregte Debatten beim Volksfreund-Forum in Daun

Daun Die 2020 anstehenden Veränderungen in Sachen Abfall hat auch bei der Podiumsdiskussion des Trierischen Volksfreunds für viel Diskussionsstoff gesorgt. Gut 350 Gäste sind der Einladung ins Forum Daun gefolgt.

„Wer hätte gedacht, das Müll ein so ein großes Thema werden würde“, sagt Thomas Roth, Chefredakteur des Trierischen Volksfreunds (TV), zum Auftakt der Podiumsdiskussion im Forum Daun, in der es um die zum Jahreswechsel anstehenden Veränderungen in Sachen Abfall geht.

Ein großes Thema ist es in der gesamten Region Trier, sind doch alle Bürger betroffen, aber die Vulkaneifeler treibt es wohl am stärksten um. Was sauer aufstößt, ist, dass es durch die Bank höhere Gebühren geben wird, und die Abschaffung der Biotonne. Die gibt es nur in der Vulkaneifel, 43 Prozent der Haushalte nutzen sie, aber ihr Schicksal ist besiegelt: am 31. Dezember hat sie ausgedient. Stattdessen gibt es in den Orten künftig Biocontainer, wohin der organische Abfall gebracht werden sollen.

Info „Fragwürdig und nicht gut durchdacht“ Eine Umfrage nach dem TV-Forum zum Thema Müll ergibt: Das Verständnis für die Abschaffung der Biotonne ist nicht größer geworden. In der Kritik stehen zunehmend auch die politischen Entscheider. Erwin Umbach, Mehren: „Das alles ist sehr fragwürdig und nicht gut durchdacht. Es bleiben auch jetzt viele offene Fragen, zum Beispiel nach den sozialen Auswirkungen des Bringsystems. Monzel informiert nur sehr einseitig.“ Arnold Römer, Daun-Boverath: „Es wurde nur drumherum geredet. Das Bringsystem finde ich total falsch, es ist unökologischer, aber uns wird ja gesagt, dass alles schon entschieden ist.“ Dietrich Nikoleit, Neichen: „Dass es eine kontroverse Veranstaltung werden würde, war von vornherein klar. Aber auch danach überzeugt das neue System nicht.“ Ewald Adams, Kirchweiler: „Gut, dass es zu dieser Veranstaltung gekommen ist. Interessant waren für mich auch die politischen Hintergründe, die zum neuen System geführt haben.“ Rita Schmaus, Daun: „Ich fand es von einigen auf dem Podium ein sehr respektloses Umgehen mit uns Bürgern, unsere Fragen und Sorgen wurden nicht wahrgenommen. Auch fand ich es bemerkenswert, dass keines der ehrenamtlichen Kreistagsmitglieder, die für die Biotüte gestimmt haben, da war und Flagge zeigte.“ Hans-Jürgen Smiatek, Gerolstein: „Wir Bürger werden nicht wirklich informiert, die Herren Landrat und Monzel sahen das wohl eher als Spaßveranstaltung. Wir sind es denen nicht wert, ernst genommen zu werden.“ Werner Lehmberg, Daun: „Ich halte von der Biotüte nach wie vor nichts. Und der Landrat tut so, als stünde er drüber, er vertritt uns nicht.“ Stephan Müllers, Altrich: „Die Veranstaltung war ernüchternd, da will niemand etwas überdenken. Großer Respekt gebührt dem Vertreter des Nabu, der versucht, den Schwindel aufzudecken, und dem Gillenfelder Bürgermeister, der die Kritik der Gemeinden äußerte. Denn sie sind es am Ende auch, welche die Last des Bringsystems tragen und sich drum kümmern müssen. Und es sind die Bürger, die Biomüll im Individualverkehr loswerden müssen.“

Dass sind alles keine Informationen, die erst in jüngster Vergangenheit bekannt geworden sind, über die Änderungen in Sachen Abfallentsorgung – inklusive Abschaffung Biotonne – berichtet nicht nur der TV seit Jahren.

Der Unmut ist groß, das hat der TV mit Podiumdiskussion aufgegriffen, und rund 350 Bürger sind der Einladung ins Forum Daun gefolgt. Auf der Bühne stehen mit den Moderatoren Lars Ross (TV-Lokalchef Eifel-Mosel) und Mario Hübner (Redakteur für den Kreis Vulkaneifel) unter anderem Hans-Peter Felten (Daun), Mitglied in der Dauner Gruppe des Naturschutzbunds Deutschlands, sowie Karl-Heinz Schlifter, Ortsbürgermeister von Gillenfeld, die beide nicht mit Kritik an der Systemumstellung beim Müll nicht sparen.

Felten moniert, dass die Biotonne seiner Auffassung nach politisch madig gemacht worden sei. „Hat die Biotonne denn überhaupt noch eine echte Chance bekommen?“, fragt er – und liefert die Antwort gleich selbst: „Nein, hat sie nicht.“ Für Gillenfelds Ortsbürgermeister ist die Abfall-Thematik ein „echtes Pulverfass“, er berichtet von den Schwierigkeiten der Kommunen, Stellplätze für die neuen Container zu finden: „Wer will so was schon vor seiner Haustür.“

Alois Manstein, der als Beigeordneter den Kreis vertritt (Landrat Heinz-Peter Thiel kommt später hinzu), erklärt, dass im Zuge der Änderungen in der Änderungen „alle Gewinner sein werden“ und darum bittet, dem neuen System eine Chance zu geben. Er wundert sich nicht, dass das neue Entsorgungssystem für viele Diskussionen sorgt: „Müll war immer ein großes Thema.“

Und dann ist noch einer auf der Bühne, der sicher von vornherein wusste, dass er auf wenig bis gar keinen Beifall zu erwarten hat: Maximilian Monzel, Geschäftsführer des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART). Er berichtet davon, dass die Müllgebühren in der Region zu den günstigsten im Bundesgebiet gehören, und vom dem gemeinsamen Weg, den die Stadt Trier und die Kreise Vulkaneifel, Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Bitburg-Prüm in Sachen Abfallentsorgung gehen. Was die Biotonne in der Vulkaneifel angeht, verweist Monzel darauf, dass „57 Prozent der Haushalte gar keine haben. Das Allheilmittel ist sie also nicht. Und wer weiter selbst kompostieren will, kein Problem, da ändert sich nichts.“ In der Biotonne landeten 60 Prozent Grünschnitt, „und der gehört aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht dort rein.“ Monzel berichtet von den Schwierigkeiten, neue Grüngut-Annahmestellen einzurichten. „Wir finden im Moment leider keine Partner in der Landwirtschaft dafür. Es sind hohe Auflagen zu erfüllen, allein 14 Behörden sind beteiligt. Aber ich sagen Ihnen zu: Um das Problem der weiten Wege zu den Annahmestellen kümmere ich mich.“ Der ART-Geschäftsführer hat erwartungsgemäß keinen leichten Stand, während seiner Ausführungen gibt es viele Zurufe aus dem Publikum. Monzel reagiert und lädt einen, der sich lautstark gemeldet hat, auf die Bühne. Die Gelegenheit lässt sich Hardy Schmidt-Ellinger nicht entgehen. Der Ortsvorsteher des Gerolsteiner Stadtteils Bewingen sieht viele Fragen nicht beantwortet. „Wir haben als kleiner Ort keinen Gemeindearbeiter, der das Areal, wo der Biomüll-Container steht, saubermacht. Und was, wenn eine Biotüte rumsteht, wer entsorgt die? Und was ist mit den Kosten, die den Gemeinden entstehen?“

Kritik an der Kreistagsmehrheit, die für die Abschaffung der Biotonne gesorgt hat, lässt Landrat Thiel nicht gelten. „Wir haben uns über Jahre mit dem Thema befasst und gemeinsam mit Profis eine gesetzeskonforme Lösung gefunden. Ich bin froh, dass das so kommt. Das System existiert bereits seit Jahren im Kreis Birkenfeld, und dort funktioniert es. Warum soll nicht in der Vulkaneifel klappen, was in der Nachbarschaft klappt?“

Großes Interesse an der Podiumsdiskussion des Trierischen Volksfreunds in Daun, in der es am Donnerstag um die 2020 anstehenden Veränderungen in Sachen Abfallentsorgung ging. Foto: TV/Frank Auffenberg

Großes Interesse an der Podiumsdiskussion des Trierischen Volksfreunds in Daun, in der es am Donnerstag um die 2020 anstehenden Veränderungen in Sachen Abfallentsorgung ging. Foto: TV/Frank Auffenberg