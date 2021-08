Hochwasser-Hilfe : Spendenaktion in Jünkerath für Flutopfer: Zwei Mann, 11.000 Schuhe, viel Freude

Jünkerath Besondere Hochwasserhilfe: Die Jünkerather Jörg Brang und Guido Geilenkirchen stellen zusammen mit Herbert Ehlen eine tolle Aktion auf die Füße.

Das Hochwasser im Juli richtete Schreckliches an. In der Eifel, an der Ahr, im Erfttal und anderen Regionen. Kaum jemand aber hätte erwartet, was darauf folgte: eine beeindruckende Solidarität unter den Bürgerinnen, Tausende von Helfern, immer wieder Spendenaktionen und weitere Initiativen, mit denen den Geschädigten unter die Arme gegriffen und das Leben im Schlam(m)assel etwas erleichtert wurde.