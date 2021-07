Finanzen : Unternehmen können Hochwasser-Soforthilfe beantragen – So funktioniert’s in der Vulkaneifel

Unternehmen können Hochwasser-Soforthilfe beantragen – So funktioniert’s in der Vulkaneifel

Daun Unternehmen, die durch das Hochwasser Schäden zu verzeichnen haben, können Soforthilfen beantragen. Wir erklären, wie das im Kreis Vulkaneifel funktioniert.

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Angehörige der Freien Berufe und selbstständig Tätige sowie Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, die im unmittelbaren Hochwasserschadensgebiet im Landkreis Vulkaneifel liegen und von den Unwettern am 14. und 15. Juli direkt betroffen sind, können ab sofort einen Antrag auf Soforthilfe in Höhe von 5000 Euro stellen. Das Antragsformular steht unter https://www.wfg-vulkaneifel.de/home/startseite-menu/akuelles.html z um Download bereit bzw. wird auf Anfrage auch postalisch verschickt.

Die „Soforthilfe Unternehmen“ wird ohne umfangreiche Prüfung gewährt. Es genügt der glaubhafte Nachweis, dass die Betriebsstätte im unmittelbaren Hochwasserschadensgebiet liegt und dass dem Antragsteller oder der Antragstellerin ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro an dieser Betriebsstätte entstanden ist. Dies können Schäden an oder in einer von Wohnräumen getrennten Betriebsstätte (Miete oder Eigentum) sein, die durch die Unwetterkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 entstanden sind.