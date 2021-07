Hilfsaktion : Gerolsteiner Brunnen hilft in Hochwasserregionen mit Sachspenden

Gerolstein (red) Das Unternehmen Gerolsteiner Brunnen hilft den Menschen in Hochwasserregionen. Ulrich Rust, Geschäftsführer Technik und Logistik, sagt: „Wir wollen helfen, wie auch immer es uns in der aktuellen Situation möglich ist.

Daher haben wir uns entschlossen, unser Engagement über die zentral organisierten Anlaufpunkte zu bündeln, mit denen wir bereits im engen Austausch stehen.“ Diese beurteilten, wo Hilfe am dringendsten benötigt werde und wie sie schnell zu den Menschen dort komme. So fuhren unter anderem LKW mit Wasser zum zentralen Verteilzentrum am Nürburgring. Von dort aus wird es an die stark betroffenen Orte im Ahrtal transportiert. Die Bundeswehr holte auch Waren direkt in Gerolstein ab (Foto). „Wir sind in Abstimmung, um weitere Spenden zu koordinieren und auszuliefern“, berichtet Rust. Foto: Gerolsteiner Brunnen