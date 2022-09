Hochwasserfolgen : Neue Abdichtung für die Augustiner Realschule

An und in der Augustiner Realschule in Hillesheim läuft die Beseitigung der Flutschäden auf Hochtouren. Foto: TV/Mario Hübner

Hillesheim (mh) An und in der Augustiner Realschule in Hillesheim läuft die Beseitigung der Flutschäden auf Hochtouren. Während drinnen bereits mehrere, von der Flut in Mitleidenschaft gezogene Klassenräume, Flure und Toiletten des E-Trakts wieder erneuert sind, wird draußen Vorsorge getroffen, dass so etwas nicht wieder so schnell passieren kann.