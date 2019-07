Veranstaltung : Höhner bringen Publikum in Bewegung

Daun Mit einem Konzert der Kölner Kultband Höhner ist das Musik-Festival „Klassiker auf dem Vulkan“ zu Ende gegangen. Mehr als 1500 Besucher sind dazu ans Gemündener Maar gekommen.

„Ihr seid so weit weg, seid ihr auch alle echt? Ich komm gucken“, ruft Frontmann Henning Krautmacher und bahnt sich einen Weg an den Stühlen rund ums Schwimmbad entlang bis zur Liegewiese. „Wir halten die Welt an“, singt er dabei und bringt die Menschen dazu, mitten in der Bewegung still zu stehen. Und er posiert für Handy-Fotos: „Millionen Selfies später“ sagt er, als er wieder auf der Bühne steht. Auch wenn die Höhner durch den Kölner Karneval bekannt wurden, zeigen sie in Daun, dass sie auch die eher leisen und nachdenklichen Töne beherrschen. Deutlich wird das etwa bei ihrem Song über die Berber, die Obdachlosen von Köln. Dazu erklärt Bassist Hannes Schöner, dass die Band sich seit vielen Jahren für das „LObby-REstaurant LORE“ in Köln engagiert, das als Begegnungsraum für „Berber und Banker“ konzipiert ist.