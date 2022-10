Freizeit : 36 Brote für die Dorfgemeinschaft — Backtag am Hörscheider Backhaus

HÖRSCHEID Das Hörscheider Backhaus soll verstärkt genutzt werden. Bei einem Backtag waren alle Bürgerinnen und Bürger zur Verkostung eingeladen.

Der Backes befindet sich im Gemeindehaus und wurde 2018 erst restauriert. Nun sollen dann und wann Backtage stattfinden. Das wurde auf einer Zukunftskonferenz der Verbandsgemeinde Daun im Jahr 2018 in Darscheid beschlossen, und so fand in diesem Jahr eine Wiederbelebung statt. „Gastbäckermeister“ Mike Gerhartz in zünftiger Bäckerkleidung, Martina Pantenburg, Marlies Daun, Simone Fischer und Walter Pantenburg waren erst kürzlich für die Brotlaibherstellung zuständig im umgebauten ehemaligen Gefrierhaus, während Lukas Stadtfeld den doppelten Steinbackofen mit Reisig beheizt hatte, damit der Herstellung des Zweipfünder Sauerteig-Mischbrotes nichts im Wege stand.