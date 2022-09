Hofläden in der Eifel : Alles ohne Schnickschnack, aber mit viel Liebe: Das bietet der Hofladen „Annas Eifelgarten“ an

Max Näckel und Alex Malzer betreiben im Kelberger Ortsteil Rothenbach einen Hofladen mit Gemüse aus eigenem Anbau; und sie restaurieren ein altes, denkmalgeschütztes Haus. Foto: Bettscheider Brigitte

KELBERG-ROTHENBACH Sie stammt aus Kaiserslautern, er aus Kelberg, und kennen gelernt haben sie sich in Afrika. Nun restaurieren Alexandra Malzer und Max Näckel ein über 300 Jahre altes Bauerngehöft in Rothenbach, bauen Gemüse an und verkaufen es auf ihrem Hofladen.