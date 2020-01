Wirtschaft : Hohe Kosten, hoher Nutzen für die Sanierung des Augustinerklosters

Hillesheim Im stadteigenen Hotel Augustinerkloster Hillesheim stehen weitere Sanierungsmaßnahmen an. Damit gibt die Stadt dafür in den kommenden drei Jahren mehr Geld aus, als sie einnimmt. Ausgenommen ideelle Werte.

Doch es gebe noch weitere dringende Sanierungsmaßnahmen, berichtet der Erste Beigeordnete Gerald Schmitz, der für die Bauangelegenheiten der Stadt zuständig ist: „In absehbarer Zeit muss das Dampfbad des Hotels erneuert und ein Küchenherd angeschafft werden – auch ist die Heizungsanlage veraltet.“ Zudem will die Stadt Geld in die Teilerneuerung der Bäder des Hauses investieren. „Wir planen damit, pro Jahr vier Bäder zu sanieren, die Kosten für ein Bad liegen bei 7000 Euro“, sagt Gerald Schmitz. Eine weitere Investition ist der Bau dreier Garagen, die dafür fälligen 60 000 Euro sind bereits im Haushaltsplan 2020 eingestellt. Dem Wunsch der Geschäftsführung des Hotels, einen Tagungsraum zu einer Suite auszubauen, will der Stadtrat nicht entsprechen. Für die anstehenden Sanierungs- und Umbauarbeiten werde ein Finanzierungsplan aufgestellt werden müssen, sagt der Chef der Bauabteilung. „Wenn die Stadt pro Jahr 100 000 Euro investiert, sind wir in drei Jahren mit allen Maßnahmen durch.“