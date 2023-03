Gegen das Vergessen Interview in 3D: Gerolsteiner konnten Holocaust-Überlebenden zu seinen Erfahrungen fragen

Darin waren sich in ihren Worten zu Beginn Klaus-Dieter Peters als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Gerolstein, Christa Karoli vom Forum Eine Welt e.V. und die SMG-Schulleiterin Claudia Schneiders einig: „Die Erinnerung an die Opfer des Holocaust und an die Gerolsteiner Juden darf nicht enden.“ Christa Karoli wies auf das Buch „Gegen das Vergessen“ und auf die in Gerolstein verlegten „Stolpersteine“ hin. „Doch an wen können wir uns in Zukunft wenden, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt?“, fragte sie.