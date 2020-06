Handwerks-Wettbewerb : Preise für pfiffige Eifeler Holzbauer

Für den Prototyp einer revolutionären neuen Holz-Verbund-Konstruktionsmethode, gezeigt an der Brücke über die Hühnerbach in Schönecken, ging der Holzbaupreis Eifel 2016 an die Firma Floss. Foto: s_wirt <s_wirt@volksfreund.de>+SEP+s_wirt <s_wirt@volksfreund.de>

Daun/Prüm/Bitburg Gute Beispiele: Das Kompetenzzentrum sucht vorbildliche Projekte, um sie auszuzeichnen.

(red/utz) Mit Holz bauen – und zwar nachhaltig und zukunftsweisend: Gute Beispiele dafür zu zeigen, ist das Ziel des Holzkompetenzzentrums Rheinland. Daher lobt es in Zusammenarbeit mit Partnern zum vierten Mal den Holzbaupreis Eifel aus. Teilnehmen können Bauherren, Architekten, Bauingenieure,Tragwerksplaner, Holzbaubetriebe, Arbeitsgruppen, Produktentwicklung und Institutionen aus Forschung und Lehre in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Ostbelgien und Luxemburg. Eingereicht werden können Neubauten, Sanierungen, Modernisierungen, Umbau, Aufstockung & besondere Konzepte aus dem privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.

Zu den Gewinnern der Vorjahre zählen pfiffige und auffällige die Entwickler von Projekten, die modern und zukunftsweisend daherkommen — unter anderem die Firma Floss, die eine besondere Brücke in Schönecken entwickelt und gebaut hat, Architekt und Bauherr Peter Thomé für ein modernes Wohnhaus in Lutzerath in der Tradition des „Eifeler Einhaus“ aus Recyclingmaterialien sowie die Bauherren Hetta und Ulrich Böttger für ihr zwölf Meter hohes Gästehaus „Eifelturm“ in Kronenburg.