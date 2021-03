Blaulicht : Holzhütte brennt in Hillesheim nieder

Hillesheim Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstag eine Holzhütte in der Nähe des ehemaligen Bahndammes in Hillesheim in der Straße Im Hundpesch niedergebrannt. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand zwar um 22.25 Uhr zügig löschen, jedoch zu retten war an der Holzkonstruktion nicht mehr viel.