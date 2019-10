Brand : Holzpalette in Albertinum angezündet

Einsatz für die Feuerwehr. Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein (red) Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 10. Oktober, Zwischen 14.30 Uhr bis 14.40 Uhr eine Holzpalette in einem Raum des Albertinums angezündet. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer in dem seit langem leerstehenden Gebäude zeitnah bemerkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr Gerolstein konnte den Brand dadurch zügig bekämpen.