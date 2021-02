Fastnacht : Hommage an die Möhnen von Alt-Hillesheim

Hillesheim Der Hillesheimer Möhnenclub feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen – leider unter Corona-Bedingungen.

„Eines kann uns keiner nehmen und das ist die Lust am (Karnevals-) Leben!“, schreibt Clara Zins-Grohé aus Hillesheim. In diesem Jahr müsse man aber vernünftigerweise – Corona geschuldet – auf Sparflamme leben. Deshalb sei es an der Zeit, sich an Erinnerungen zu erfreuen: