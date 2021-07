Menschen : Der Herr der Mäher und Maschinen

Hillesheim Alles für das perfekte Grün: Horst Ackermann (63) ist seit fast einem Vierteljahrhundert Mechaniker des Golfclubs Hillesheim und hält die unzähligen Gerätschaften wie Rasenmäher, Walzen, Dünge- und Bunkermaschinen in Schuss.

Wie geht so was nur? Bei dieser satten Farbe, dieser makellosen Gleichmäßigkeit, diesem flauschigen Gefühl unter den Füßen wird jeder Gartenbesitzer neidisch. Doch Neid ist kaum angebracht, eher Anerkennung: Denn hinter solch einem einzigartigen Rasen, wie dem des Golfclubs Eifel in Hillesheim, steckt viel Wissen und noch viel mehr Arbeit sowie hoher Einsatz von Mensch und Maschine, die ein Einzelner kaum zu leisten vermag.

Dafür verantwortlich zeichnet die siebenköpfige Mannschaft unter Leitung von Head-Greenkeeper (also der oberste Wächter des Grüns; so die freie Übersetzung) Marco Jung. Und in diesem Team nimmt Horst Ackermann – auch wenn er das selber nicht gerne hört – eine besondere Rolle ein: Der 63-jährige aus Hillesheim ist seit fast einem Vierteljahrhundert Mechaniker des Golfclubs und sorgt somit dafür, dass die vielen Mäher, Walzen, Dünge- und Bunkermaschinen sowie die Motorsensen, -sägen, Hochentaster, Heckenscheren und Laubbläser, die tagtäglich im Einsatz für das perfekte Grün sind, einwandfrei funktionieren. Das sind immerhin 29 Maschinen mit Motor sowie allerlei sowie sonstigen Gerätschaften. Und die sind in Ordnung. „Die Maschinen müssen laufen, die Leute wollen wir auf einem perfekten Platz spielen. Und ich will das auch“, sagt Ackermann, der im Dezember in Ruhestand geht – nach dann 50 Jahren Arbeit. Seinen Nachfolger arbeitet er bereits ein, „wenn ich dann aber noch mal gebraucht werde, komme ich auch gerne nochmal vorbei“, sagt der Kfz-Mechaniker, der über einen riesigen Erfahrungsschatz und Improvisationstalent verfügt – und daher auch mal ein Gewinde, das auf die Schnelle nicht verfügbar ist, selbst dreht, oder neue Gummireifen für die Mäher noch von Hand mit dem Montiereisen aufzieht, oder…

Und was ist, wenn eine Maschine partout nicht laufen will? „Dann versuche ich eigentlich immer so lange zu probieren, bis sie wieder in Gang ist. Falls das dann doch nicht klappt, fuchst mich das. Und meine Frau merkt mir das schon an, wenn ich durchs Gartentor hereinkomme.“ Und dann hilft meist nur noch eines: Raus mit dem Hund oder zu den beiden Pferden, „denn die bringen einen immer wieder runter“, sagt der naturverbundene 63-jährige.

So ist es auch die Abwechslung - hier das Schrauben, Schärfen, Schmieren Schleifen an den Maschinen und Motoren, dort die Pflege des weitläufigen 18-Loch-Golfplatzes inmitten herrlichster Natur - die den ganz besonderen Reiz seines Jobs ausmacht. Denn auch er ist wie seine Greenkeeper-Kollegen jeden Morgen ab 6 Uhr draußen auf einem der Mäher oder sonstigen Maschinen, um den Platz für die Golfer, die schon drei Stunden später eintreffen, wieder täglich aufs Neue herzurichten. Und so verwundert es auch nicht, dass sein erster Kontakt zum Golfplatz 1977 mit einem Bagger war. „Beim Bau der Anlage war dieser kaputtgegangen. So wurde meine damalige Firma gerufen, ihn zu reparieren, was ich dann auch im strömenden Regen unter einem Zelt gemacht habe.“ Einige Jahre später, 1998, habe er sich dann auf Anraten des damaligen Mechanikers, der kurz vor dem Ruhestand stand, auf den Job beworben – und ihn bekommen.

Damals wie heute gilt: „Wenn man von den Spielern gelobt wird, dass der Platz perfekt ist, freut mich das immer wieder aufs Neue“, bekennt Ackermann. Perfekt bedeutet: das Grün (also die Endzone, wo der Ball eingelocht wird) 3,5 Millimeter kurz (und manchmal noch zusätzlich gewalzt – mit einer Spezialmaschine, versteht sich), der Abschlag 12 Millimeter und das Fairway (der Weg dazwischen) 16 bis 20 Millimeter, klärt Ackermann auf. Und für jeden Bereich gibt es eigene Mäher und Maschinen, denn es würde viel zu lange dauern, eine Maschine jeweils für den Einsatzzweck umzurüsten.

Und so überprüft Horst Ackermann auch regelmäßig in seiner Werkstatt, dass das Schneidwerkzeug messerscharf ist. Er nimmt die Mäh-Spiralen (und nicht Sichelmesser, wie beim heimischen Rasenmäher) ab, macht mit einem Blatt Papier den Schärftest. Ritsch, ritsch, ritsch – schneiden die Messer das Papier mühelos und sauber durch. Dann setzt er das Messwerkzeug an, um den exakten Abstand zwischen rotierender Spindel und fester Schneidkannte überprüfen. Passt auch. „Falls der Abstand an der einen Seite minimal anders wäre, würde man das auf dem Grün sofort erkennen. Das sieht nicht aus“, sagt der Experte. Kommt normal nicht vor. Falls doch, werde nach der ersten Bahn sofort nachjustiert. Lediglich vier Mal im Jahr müssten die Spindeln nachgeschärft werden, da sie aus extrem hartem Stahl bestehen. Das reicht aber auch, denn jeder Aufsitzmäher-Mäher ist mit drei solcher Spindeln ausgestattet, und um die zu schärfen „brauche ich schon so um die sechs Stunden“. Und der Fuhrpark umfasst neun Mäher inklusiver der handbetriebenen, die jedoch nur eine Spindel haben. Da kommt schon reichlich Arbeit zusammen. Und die Geräte müssen ja auch regelmäßig gereinigt, mit Benzin und Öl betankt, geschmiert und größeren und kleineren Inspektionen unterzogen werden. All die hat der Maschinist fein säuberlich samt Datum und Betriebsstunden der Maschine in seiner großen Kladde aufgelistet, die stets griffbereit in der Ecke der Werkbank liegt. Nix da Excel-Tabelle. „Das führe ich für mich, um den Überblick zu behalten und mit einem Griff zu wissen, was wann gemacht wurde, was wann kaputtgegangen ist. Man kann sich ja nicht alles merken“, sagt der alleinige Herr über die Maschinen.

„Auf jeden Fall zunächst mal alleine“, sagt er auf die Frage, ob er in seinem Ruhestand nochmals auf den Golfplatz als Spieler zurückkehren wolle. Denn, so der 63-Jährige: „Bevor ich Mitspielern im Weg stehe, will ich erstmal üben, bis ich es ganz ordentlich hinbekomme.“

