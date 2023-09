Fast 50 Jahre in Daun Generationswechsel im Sporthotel Grafenwald: Ehemalige Azubine wird Hotelchefin

Hoch über dem Dauner Stadtteil Gemünden liegt das Sporthotel Grafenwald, landläufig immer noch „Ferienpark“ genannt. Mit mehr als 75.000 Übernachtungen jährlich in den 580 Betten in Hotelzimmern und Suiten sowie 75 Ferienhäusern ein touristisches Schwergewicht für die Region. Die Anlage besteht seit bald 50 Jahren – und dort hat es zwischenzeitlich einen Wechsel an der Spitze gegeben.