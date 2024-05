In Schalkenmehren Drei Brüder führen nun das Hotel Schneider am Maar: Was sie vorhaben

Schalkenmehren · Mit Aaron (23), Cedric (25) und Christopher (28) Mölder übernimmt die sechste Generation den Familienbetrieb am Schalkenmehrener Maar. Was sie ändern wollen – und was nicht.

07.05.2024 , 07:29 Uhr

