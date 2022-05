Justiz : Hotelstreit Hillesheim: Oberlandesgericht vertagt Entscheidung auf Ende Juni

Hillesheim/Koblenz Im Streit um das Hillesheimer Hotel gelten die Fronten als verhärtet. Nun hat das Oberlandesgericht Koblenz den Streitparteien Zeit bis Ende Juni Zeit gegeben, um sich außergerichtlich zu einigen.

Nächste Runde im Hillesheimer Hotelstreit: Austragungsort der juristischen Auseinandersetzung zwischen der Stadt als Eigentümerin des Hotels Augustinerkloster war diesmal das Oberlandesgericht (OLG) in Koblenz. Dort ging es (wieder) darum, ob die Kündigung des Pachtvertrags durch die Stadt als Eigentümerin des Hotels Augustinerkloster und der langjährigen Betreibergesellschaft, der Augustinerkloster GmbH, um den Jahreswechsel 2020/2021 rechtens war.

Zuvor hatte sich schon das Landgericht Trier mit dem Dauerstreit befasst. Die Stadt hatte diverse Räumungs- und Kündigungsgründe angeführt, das Gericht sah zwar in einigen der Punkte rechtswidrige Verstöße gegen den Pachtvertrag, insgesamt aber hätten sie aber nicht für eine Räumungsklage gereicht.

Das OLG ist den Einschätzungen der Vorinstanz weitgehend gefolgt, wollte aber nicht ausschließen, dass die nicht erfolgte Beseitigung der Mängel an der Elektroinstallation ein Kündigungsgrund sein könnte. Eine Entscheidung wollen die OLG-Richter am 29. Juni verkünden. Im Verlauf der Verhandlung hatten sie die Kontrahenten mehrfach ermuntert, vielleicht doch noch über eine einvernehmliche außergerichtliche Lösung zu suchen. Was Stadt und Betreibergesellschaft nicht kategorisch ausschließen wollten, aber im Gerichtssaal fand man noch keine Einigung über die Vorgehensweise.