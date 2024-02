Brauchtum Wenn Feuerräder den Weg für den Frühling frei machen

Seit Jahren wird zu Beginn der Fastenzeit über einen erhaltenswerten Brauch in der Eifel geschrieben und dazu eingeladen. Da ist die Rede vom „Radscheewen am Scheewe Sunnech“ oder vom „Radschieben am Scheefsunnech“. Am „Scheiwen Samstag“ werde der Brauch „Radscheiben“ gezeigt. Zu entdecken sind ebenfalls Hinweise auf „schiefer Sonntag“ oder die falsche Erklärung „schewe = schieben“ im Eifeler Kinder­lieder­buch „De Hohner plecke de Bloome“.